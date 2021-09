Setten ilk kare

Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi'yle paylaştığı 'Violet Like the Sea' dizi için kamera karşısına geçti. Simona Tanzini'nin Conosci l'estate? adlı romanından uyarlanan dizi oyuncuları sete çıktı. Can Yaman ilk çekim gününden karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Yaman'ın partneri Chillemi'yle yer aldığı kareye oyuncunun hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.