15 Ağustos 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 17:30:00
Setten ilk kare
Kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Begüm Birgören, Timur Acar ve Zeynep Eronat'ın yer aldığı 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinden ilk kare yayınlandı.
Kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Begüm Birgören, Timur Acar ve Zeynep Eronat'ın yer aldığı 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinden ilk kare yayınlandı. Temmuz ayında sete çıkan ekibin fotoğrafı sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından büyük beğeni topladı.