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01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00:00

Sette sürpriz yakınlaşma

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Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekimleri sırasında yakınlaşarak yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi.

Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekimleri sırasında yakınlaşarak yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi.

Dizi setlerinde senaryo gereği yaşanan aşklara bir yenisinin daha eklendiği konuşuluyor. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraberlik yaşadığı iddiası kulaktan kulağa dolaşıyor. Palalı, Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı. İkilinin dizi setinde başlayan yakınlığının gerçek hayata taşındığı ve birlikte zaman geçirdikleri ileri sürüldü.

Etiketler : bir zamanlar çukurova furkan palalı melike ipek yalova
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