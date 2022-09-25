Sette sürpriz kutlama

Bensu Soral'la başrolünü paylaşacağı 'Tuzak' dizisinin hazırlıkları devam eden Akın Akınözü'nün doğum gününü set arkadaşları unutmadı. 32 yaşına giren oyuncuya yapım ekibi sürpriz yaparak pastalı kutlama yaptı. Akınözü o anları sosyal medyadan, "Bütün mumları söndüren nefesimin umutla dolduğu ve bütün engelleri söndürdüğü bir yıl olsun... Eyleme dönüşen sevginiz ve desteğinizle, bana bu dileğimin gerçekleşebileceğini mümkün hissettirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" notunu düştü.

