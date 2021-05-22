Sette son günler

Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü Özge Özpirinçci'yle paylaştığı "Bir Denizaltı Hikâyesi" dizisi için 4 Şubat'ta sete çıkmıştı. Tatlıtuğ, çekimleri İzmir ve Cunda Adası'nda yapılan ve daha sonra İstanbul'a uzanacak olan dizinin setinden bir kare paylaştı. Oyuncu siyah beyaz karesine "Sona doğru" notunu düştü. Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği dizide oyuncu, Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandırıyor.

