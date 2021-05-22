Sette son günler

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22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00

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Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü Özge Özpirinçci'yle paylaştığı "Bir Denizaltı Hikâyesi" dizisi için 4 Şubat'ta sete çıkmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü Özge Özpirinçci'yle paylaştığı "Bir Denizaltı Hikâyesi" dizisi için 4 Şubat'ta sete çıkmıştı. Tatlıtuğ, çekimleri İzmir ve Cunda Adası'nda yapılan ve daha sonra İstanbul'a uzanacak olan dizinin setinden bir kare paylaştı. Oyuncu siyah beyaz karesine "Sona doğru" notunu düştü. Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği dizide oyuncu, Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandırıyor.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ özge özpirinçci bir denizaltı hikayesi
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