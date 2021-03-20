Sette rol arkadaşı krizi

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı 'Alev Alev' dizisinin seti kaynıyor... Bir kadın dayanışmasını konu alan dizinin arka planında olayların hiç te öyle olmadığı konuşuluyor. İddialara göre; Hazar Ergüçlü'nün rol arkadaşları Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ı kıskandığı ve dizideki partnerleriyle ilgili sorun çıkardığı yönünde. Dizideki rol arkadaşı Toprak Can Adıgüzel'le oynamaktan hiç memnun olmadığı söylenen Ergüçlü'nün buna sebep olarak Deniz ve Evgar'ın partnerlerinin daha ünlü olmasını gösterdiği ifade edildi. Çekimler esnasında "Benim rol arkadaşım niye onlarınki kadar ünlü değil" diyerek kavga çıkardığı iddia edilen Ergüçlü'nün bu çıkışı üzerine Toprak Can Adıgüzel'in sahneleri azaltıldı. Oyuncun yakından diziden ayrılacağı konuşuluyor.

