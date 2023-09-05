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05 Eylül 2023 Salı 07:23:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 07:23:00

Sette oyun oynuyoruz

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'Ya Çok Seversen' dizisinde başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan, çekimlerde çok eğlendiklerini söyledi.

'Ya Çok Seversen' dizisinde başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan, çekimlerde çok eğlendiklerini söyledi. Partneri Kerem Bürsin ile set aralarında oyun oynadıklarından söz eden Sancaktutan, ''Bizim 4'lü bir grubumuz var, sette oyun oynuyoruz. Mesela UNO oynuyoruz ve her türlü hileye nedense ben maruz kalıyorum. Ama bir şekilde üç erkeği de yeniyorum. Bir de birbirimize karşı okuduğumuz meydan okumalar var, birbirimizi kandırma oyunlarımız var'' dedi.

Etiketler : Sette oyun oynuyoruz Hafsanur Sancaktutan Partneri Kerem Bürsin
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