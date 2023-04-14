Setlere geri dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, oyunculuğa geri dönüyor. Boluğur, film ve dizi teklifleri aldığını ve şimdilerde senaryo okuduğunu açıkladı. Oyuncu, "Gelen çok teklif var, değerlendiriyorum. En kısa zamanda yeniden setlere dönmek istiyorum" dedi. Daha önce başından iki evlilik geçen Boluğur, yeniden evleneceği yönünde çıkan haberlere "Şu anda tamamen işime odaklıyım. Bir yandan influencer'lık da yapıyorum, o da güzel gidiyor. İşime endeksli yaşamak istiyorum artık" dedi.

