Setlere film dönüşü

Popçu Murat Dalkılıç ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Sitare Akbaş, kendini işlerine verdi. Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu, 'Tek Yürek-İmalat Harbiye' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Akbaş, yapımda 'Suzan' isimli hasta çocuğu için mücadele eden sevgi dolu bir anne karakterine hayat verecek. Yapımcılığını CB Filmin üstlendiği, projenin çekimleri Eskişehir ve Ankara'da gerçekleşecek.