Setlere evli olarak döndü

Geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalsı bir düğünle hayatını birleştiren oyuncu Serkan Çayoğlu setlere evli olarak dönüyor. Ayazağa'da objektiflere yansıyan oyuncu, başolünde yer alacağı yeni dizisi 'Aşk-ı Destan /Gülcemal' hakkında konuştu. Çayoğlu, "Çekimlere başladık çok güzel bir ortam var. İnşallah kısa süre içerisinde güzel bir dizi projemiz olacak" dedi.