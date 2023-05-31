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31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:09:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:09:00

Setlere dönüyor

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Karadeniz turnesi dönüşü trafik kazası geçiren oyuncu Sergen Deveci, setlere dönüyor.

Karadeniz turnesi dönüşü trafik kazası geçiren oyuncu Sergen Deveci, setlere dönüyor. Deveci, dijitalde yayınlanan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezonunun da yer alacak. Deveci, yapımda bir polise hayat verecek. Dizi ekibi geçtiğimiz hafta okuma provası için bira araya geldi. Devrim Yalçın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : Setlere dönüyor Karadeniz turnesi dönüşü Sergen Deveci
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