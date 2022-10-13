setlere dönüyor

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısına yıllar önce çektiği kliple meşhur olan İlknur Soydaş Nişantaşı City's'de görüntülendi. 7 yıl sonra setlere döneceğini söyleyen Soydaş, "Bir sinema filminde yer alacağım. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek" dedi. Formunu korumak için yürüyüş yaptığını söyleyen Soydaş, "Her sabah Kuruçeşme'den başlayıp Rumeli Kavağı'na kadar yürüyorum. Yediklerime de çok dikkat ediyorum" dedi.