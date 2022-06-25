Setlere dönüyor

En son ekranlara veda eden 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Aslıhan Güner, setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu önceki gün tek başına Watergarden'daydı. Güner, fit görünümü ve karın kaslarıyla dikkat çekti. Düzenli spor yaptığını belirten oyuncu, yeni sezonda ekranda olacak. Güner, "Şu an bir görüşme için İstanbuldayım. Yeni bir proje de olacağım ama şu an açıklamam doğru olmaz. Beni heyecanlandıran bir iş olacak" açıklamasında bulundu.