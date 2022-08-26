Setlere dönme hazırlığı

Geçtiğimiz yıllarda eşi Atakan Koru'yla şehir hayatından uzaklaşarak İpsala'da köy hayatı yaşayan Azra Akın, metropole döndü. Akın, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Bir süredir ekranlardan uzak durmayı tercih eden Azra Akın, çalışma arkadaşlarıyla uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Setlere dönmeye hazırlandığını söyleyen Akın, "Şu anda netleşen bir durum yok. Gelen birçok teklif var, bakalım henüz değerlendirme aşamasındayız. Ama yakında güzel sürprizler olabilir" dedi.