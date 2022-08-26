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26 Ağustos 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 12:00:00

Setlere dönme hazırlığı

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Geçtiğimiz yıllarda eşi Atakan Koru'yla şehir hayatından uzaklaşarak İpsala'da köy hayatı yaşayan Azra Akın, metropole döndü.

Geçtiğimiz yıllarda eşi Atakan Koru'yla şehir hayatından uzaklaşarak İpsala'da köy hayatı yaşayan Azra Akın, metropole döndü. Akın, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Bir süredir ekranlardan uzak durmayı tercih eden Azra Akın, çalışma arkadaşlarıyla uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Setlere dönmeye hazırlandığını söyleyen Akın, "Şu anda netleşen bir durum yok. Gelen birçok teklif var, bakalım henüz değerlendirme aşamasındayız. Ama yakında güzel sürprizler olabilir" dedi.

Etiketler : Setlere dönme hazırlığı Atakan Koru İpsala Azra Akın
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