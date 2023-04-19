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19 Nisan 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 15:34:00

Setlere dönecek

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oyuncu Yağmur Tanrısevsin setlere dönmeye hazırlanıyor.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Yağmur Tanrısevsin setlere dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, önceki gün Zincirlikuyu'da tek başına görüntülendi. Tanrısevsin, sevenlerine dizi müjdesi verdi. Proje görüşmeleri yaptığını söyleyen oyuncu, "Henüz netleşen bir durum olmadığı için detay veremiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey netleştiği zaman sizlerle detayları da paylaşırım" dedi. Tanrısevsin'in, spor tarzdaki şıklığı ve makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : oyuncu yağmur tanrısevsin set
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