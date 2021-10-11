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11 Ekim 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 17:00:00

Setlere döneceğim

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Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ile sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ile sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergüder, "İnşallah doğru proje geldiğinde setlere döneceğim" dedi. 44 yaşındaki oyuncu, projelerden teklif aldığını söyledi.

Etiketler : Setlere döneceğim Meme kanseri Canan Ergüder Kenan Ece ile sanat fuarı
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