Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ile sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergüder, "İnşallah doğru proje geldiğinde setlere döneceğim" dedi. 44 yaşındaki oyuncu, projelerden teklif aldığını söyledi.