Setlere doktor engeli

Şovmen Mehmet Ali Erbil ağabeyi Mustafa Erbil ile birlikte önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Ağabey- kardeş bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Erbil, nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. 65 yaşındaki şovmen, yapımcılardan dizilerde yer alması için teklif aldığını ama doktorunun izin vermemesi nedeniyle setlere dönemediğini belirtti.