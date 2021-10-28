Setlere daha var

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, kızı Eda Özil'le objektiflere yansıdı. Gülşe, kızıyla İstanbul Akvaryum'da vatoz balıklarını, anakonda yılanını, penguenleri ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. Habercilerle sohbet eden Gülşe, yeniden setlere dönmeyeceğini söyledi. Oyuncu, "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Annelik görevimi yerine getiriyorum" dedi.