Setlere daha var

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28 Ekim 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 11:30:00

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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, kızı Eda Özil'le objektiflere yansıdı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, kızı Eda Özil'le objektiflere yansıdı. Gülşe, kızıyla İstanbul Akvaryum'da vatoz balıklarını, anakonda yılanını, penguenleri ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. Habercilerle sohbet eden Gülşe, yeniden setlere dönmeyeceğini söyledi. Oyuncu, "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Annelik görevimi yerine getiriyorum" dedi.

Etiketler : Mesut Özil Amine Gülşe Eda Özil
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