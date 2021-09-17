Setler çok değişmiş

'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Yıllar içerisinde setlerin değiştiğine dikkat çeken Özilhan, ''Gündelik hayattan daha farklı ve set düzeni daha değişmiş" dedi.

'Doktorlar' dizisinden sonra başka projede yer almayan Yasemin Özilhan, ekranlara dönmeyi düşünmediğini belirtti. İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Özilhan, geçen sezon 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. 10 yılın ardından ilk kez bir yapımda kamera karşısına geçen Özilhan, ''Tekrar Doktor Ela karakteriyle çıkmak beni heyecanlandırdı" derken ekrana geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya ise ''Çekimlerde konuşmalara çok dikkat ediyorsunuz, yanlış yere çekilmesin diye. O yüzden gündelik hayattan daha farklı ve düzen daha değişmiş. Artık geri dönmek bu saatten sonra çok zor'' yanıtını verdi. Özilhan, kızları Emine ve Ela'ya odaklandığını belirterek ''Zamanımı kızlarıma harcıyorum'' dedi.