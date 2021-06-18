Setle birlikte dostluk da bitti

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın arasına kara kedi girdi. Çekimleri Adana'da yapılan dizinin sezon finaliyle birlikte Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı, paylaştıkları fotoğrafları kaldırdı.