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26 Nisan 2022 Salı 12:04:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 12:04:00

Setimiz çok eğlenceli

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dijitalde yayınlanacak olan "Dünya'yla Benim Aramda" dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dijitalde yayınlanacak olan "Dünya'yla Benim Aramda" dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bebek'te görüntülenen oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Başrollerini Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'la paylaştığı yapımın setinin eğlenceli geçtiğini söyledi. Sancaktutan, "Buğra da Demet de çok keyifli. Onlarla çalışması çok kolay ve çok da hoş insanlar. O yüzden güzel geçiyor" dedi.

Etiketler : Setimiz çok eğlenceli Hafsanur Sancaktutan Dünya'yla Benim Aramda
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