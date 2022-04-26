Setimiz çok eğlenceli

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dijitalde yayınlanacak olan "Dünya'yla Benim Aramda" dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bebek'te görüntülenen oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Başrollerini Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'la paylaştığı yapımın setinin eğlenceli geçtiğini söyledi. Sancaktutan, "Buğra da Demet de çok keyifli. Onlarla çalışması çok kolay ve çok da hoş insanlar. O yüzden güzel geçiyor" dedi.