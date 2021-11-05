Sete sevgili arası

'Bir Zamalar Çukurova' dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Yazar Metin Hara'yla sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu, ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda" diye konuştu. Dizi çekimleri nedeniyle Adana-İstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık alıştım, zorlanmıyorum seyahatlerden" dedi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncunun Metin Hara'yla zaman geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.