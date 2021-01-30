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30 Ocak 2021 Cumartesi 22:45:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 15:19:00

Sete Hande sürprizi

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin ile Hande Erçel hakkında yaptığı açıklamayla ikilinin ‘birlikteler mi?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Haklarında sürekli aşk dedikoduları çıkan ancak bu konuyu her seferinde yalanlayan ikiliden Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde ‘Aynen Aynen’ dizisinde oynayan Kerem Bürsin’i, sette ziyaret ettiği öğrenildi. Şahinkaya, ‘Aynen Aynen setimize Hande Erçel geldi. Ama çok durmadı. Benim sahnem vardı, konuşamadık’ dedi. Bu sözler, ikili arasındaki aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi 

Etiketler : Nilperi Şahinkaya kerem bürsin hande erçel
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