Sete Hande sürprizi

Haklarında sürekli aşk dedikoduları çıkan ancak bu konuyu her seferinde yalanlayan ikiliden Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde ‘Aynen Aynen’ dizisinde oynayan Kerem Bürsin’i, sette ziyaret ettiği öğrenildi. Şahinkaya, ‘Aynen Aynen setimize Hande Erçel geldi. Ama çok durmadı. Benim sahnem vardı, konuşamadık’ dedi. Bu sözler, ikili arasındaki aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi