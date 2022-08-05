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05 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00

Sete dönmek için gün sayıyor

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'3 Kız Kardeş' dizisinde canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Özgü Kaya, bir an önce sete çıkmak istediğini söyledi.

'3 Kız Kardeş' dizisinde canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Özgü Kaya, bir an önce sete çıkmak istediğini söyledi. Oyuncu, çekimlerin yapıldığı Ayvalık'ı çok özlediğini belirterek, "Sezonu şimdiden bekliyorum. Yakın zamanda sete başlamış olurum. Dizi çekimleri için Ayvalık'ta kalıyoruz. Bir sezonu, orada geçirince ve insan özlüyor. Ben de şimdiden bir an evvel set başlasın da oraya gideyim" dedi.


Etiketler : 3 kız kardeş türkan özgü kaya
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