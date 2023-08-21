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21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:01:00

Sete çıkmadan iptal

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Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı 'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal edildi Ender Mıhlar'ın yöneteceği diziyi Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu.

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı 'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal edildi Ender Mıhlar'ın yöneteceği diziyi Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu. Ancak BluTV'nin Rusya'yla ortak yapımı olan dizisi iptal oldu. Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan krizlerin ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.

Etiketler : Sete çıkmadan iptal Tolga Sarıtaş Melisa Şenolsun
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