Sete çıkmadan iptal

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı 'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal edildi Ender Mıhlar'ın yöneteceği diziyi Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu. Ancak BluTV'nin Rusya'yla ortak yapımı olan dizisi iptal oldu. Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan krizlerin ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.

