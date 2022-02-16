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16 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00

Set ziyareti

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Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Yeni projesi için kamera karşısına geçen Turan'ı Navruz, sette ziyaret etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından, "Set ziyareti mi" notuyla yayınladı.

Etiketler : Set ziyareti Ada Masalı Alp Navruz
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