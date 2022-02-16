Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Yeni projesi için kamera karşısına geçen Turan'ı Navruz, sette ziyaret etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından, "Set ziyareti mi" notuyla yayınladı.

