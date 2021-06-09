Set sonrası sürpriz birliktelik

Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nin birlikte olduğu iddia edildi. Dizinin çekimlerinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, Antalya'da tatile gitti. Pınar Deniz, son olarak meslektaşı Berk Cankat ile birliktelik yaşamıştı.





