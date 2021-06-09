09 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00
Set sonrası sürpriz birliktelik
Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nin birlikte olduğu iddia edildi.
Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nin birlikte olduğu iddia edildi. Dizinin çekimlerinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, Antalya'da tatile gitti. Pınar Deniz, son olarak meslektaşı Berk Cankat ile birliktelik yaşamıştı.