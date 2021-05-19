SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ

'Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç, maden sahibinin kızı Gülfem rolü için binicilik eğitimi almaya başladı. 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta geçecek hikaye için İstanbul'da kurulan platoda kamera karşısına geçecek olan Bilgiç, eğitim sırasında çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

