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26 Ağustos 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 13:30:00

Set hazırlığı

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Yeniden çekilecek olan 'Savaşçı' dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolleri paylaşacak olan Berk Oktay, set hazırlığına başladı.

Yeniden çekilecek olan 'Savaşçı' dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolleri paylaşacak olan Berk Oktay, set hazırlığına başladı. Nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'la Çeşme tatillerini sonlandıran oyuncu bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oktay, "Tatil bitti arkadaşlar, şimdi çalışma zamanı. Çekimler başlıyor onun için bir kaç kıyafet almam gerekiyor, hızlıca alıp çıkacağım" dedi.

Etiketler : 'Savaşçı Tamer Karadağlı Berk Oktay
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