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11 Mart 2021 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 12:32:00

Set eğlencesi ekip arkadaşları

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İzmir'de çekilen 'Son Yaz' adlı dizide rol alan Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul'a geldi.

İzmir'de çekilen 'Son Yaz' adlı dizide rol alan Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul'a geldi. Ekip arkadaşları Ali Atay ve Funda Eryiğit ile çalışmanın keyifli olduğunu söyleyen Tuzcu, ''Çekimler çok eğlenceli geçiyor. Ali Atay'ın, Funda Eryiğit'in, Emre Karayel'in olduğu bir ortamın eğlenceli olmaması mümkün mü?'' dedi.

Etiketler : son yaz sinan tuzcu ali atay funda eryiğit
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