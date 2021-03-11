Set eğlencesi ekip arkadaşları

İzmir'de çekilen 'Son Yaz' adlı dizide rol alan Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul'a geldi. Ekip arkadaşları Ali Atay ve Funda Eryiğit ile çalışmanın keyifli olduğunu söyleyen Tuzcu, ''Çekimler çok eğlenceli geçiyor. Ali Atay'ın, Funda Eryiğit'in, Emre Karayel'in olduğu bir ortamın eğlenceli olmaması mümkün mü?'' dedi.

