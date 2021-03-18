Set arasına buse

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin oyuncuları Pelin Akil ile Oktay Kaynarca sette iyi bir arkadaş olduklarını gözler önüne serdi. Diziye bu sezon dahil olmasına rağmen ekip arkadaşlarıya güzel bir uyum yakaladığını söyleyen Akil, rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın yanağına kondurduğu buseyi çekerek paylaştı.

