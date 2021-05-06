Sessizlik neyin işareti?

Ebru Gündeş'in boşanma davasına adı karışan Hadise'nin erkek arkadaşı Kaan Yıldırım tarafından da terk edildiği iddia edilmişti. Çıkan ayrılık haberlerinin ardından Kaan Yıldırım önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi. Tüm soruları yanıtsız bırakan ve koşarak oradan uzaklaşan Yıldırım'ın bu sessizliğinin nedeni merak konusu oldu.





