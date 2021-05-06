  • BIST
    1427.73
  • Dolar
    8,2751
  • Euro
    9,9990
  • Altın
    482,8030
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya, Kovid-19 aşılarındaki mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, müzakerelere yeşil ışık
Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı
Vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandı!
ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor
Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden sanığın dosyası bilirkişiye gönderildi
Merkel: Sanayileşmiş ülkeler iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
TOGG'dan çarpıcı açıklama: İtibar etmeyin
Sinemaya dönüş ÖYKÜSÜ
Kurtlardan bıkıp köpek sahiplendiler
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Sessizlik neyin işareti?
Yaz dizisinde buluştular
Gölün ortasında koronasız hayat
Milyonluk tesbih koleksiyonu
Almanya'dan yola çıktılar Türkiye'de tanıştılar
Maniler Davulcu Abla'dan
Yeni iPhone 13 için büyük sızıntı: Pro Max'in maketi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'na zor Deniz Gezmiş sorusu: Neden astınız?
Tam kapanma uzatılacak mı? Flaş açıklama...
06 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00

Sessizlik neyin işareti?

ABONE OL

Ebru Gündeş'in boşanma davasına adı karışan Hadise'nin erkek arkadaşı Kaan Yıldırım tarafından da terk edildiği iddia edilmişti.

Ebru Gündeş'in boşanma davasına adı karışan Hadise'nin erkek arkadaşı Kaan Yıldırım tarafından da terk edildiği iddia edilmişti. Çıkan ayrılık haberlerinin ardından Kaan Yıldırım önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi. Tüm soruları yanıtsız bırakan ve koşarak oradan uzaklaşan Yıldırım'ın bu sessizliğinin nedeni merak konusu oldu.


Etiketler : ebru gündeş hadise kaan yıldırım ayrılık
Tolga Karel'i tanımam

Tolga Karel'i tanımam
İşte Melisa'nın gerçek aşkı

İşte Melisa'nın gerçek aşkı
Doğuma sayılı günler kala

Doğuma sayılı günler kala
10 yıllık başarı

10 yıllık başarı
Karantina ilaçları topraklar!

Karantina ilaçları topraklar!
Fotoşopu abarttı!

Fotoşopu abarttı!
Hâlâ setin abisi

Hâlâ setin abisi
Bir sene geçti yine aynı!

Bir sene geçti yine aynı!
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER