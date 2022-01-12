Sessiz Serdar

Pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı kendisi gibi şarkıcı Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir balıkçıda arkadaşlarıyla buluşan Ortaç'ın keyfi yerindeydi. Çıkışta objektiflere poz veren şarkıcı habercilerin sorularına, "Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.