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12 Ocak 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 14:30:00

Sessiz Serdar

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Pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı kendisi gibi şarkıcı Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı kendisi gibi şarkıcı Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir balıkçıda arkadaşlarıyla buluşan Ortaç'ın keyfi yerindeydi. Çıkışta objektiflere poz veren şarkıcı habercilerin sorularına, "Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.

Etiketler : Sessiz Serdar Seçil Gür Bebek
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