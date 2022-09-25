Sessiz İKİLİ

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25 Eylül 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 13:00:00

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Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncular Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, önceki akşam Harbiye'de bir parfüm markasının davetine ayrı ayrı katıldı.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncular Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, önceki akşam Harbiye'de bir parfüm markasının davetine ayrı ayrı katıldı. Geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından sarılırken görüntülenen ikiliden Pusat, çıkışta Andıç soruları karşısında sessiz kaldı. Mekandan Pusat'tan yaklaşık 10 dakika sonra Kubilay Aka ile beraber ayrılan Furkan Andıç ise, habercilerin Aybüke Pusat ile ilgili sorularını cevapsız bıraktı ve taksiye binerek uzaklaştı.

Etiketler : aybüke pusat furkan andıç davet
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