Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...
Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Birlikte yaşadığı meslektaşı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Yaşar hakkında da, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi. Sevcan Yaşar, ölümle tehdit edildiğini iddia ederek karakola şikayette bulunmuştu.
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