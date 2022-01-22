120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

Sermiyan Midyat 120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen oyuncuyu Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada ifadeye aldı. Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat, 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Oyuncunun İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi. Para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

