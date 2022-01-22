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22 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00

Sermiyan Midyat 120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

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Sermiyan Midyat, Malatya'da gözaltına alındı. Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat, 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen oyuncuyu Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada ifadeye aldı. Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat, 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Oyuncunun İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi. Para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

Etiketler : sermiyan midyat oyuncu sevcan yaşar magazin
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