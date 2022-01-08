Serkay Tütüncü, Burcu Özberk hakkında konuştu: Yakın arkadaşım
Dijitalde yayınlanacak olan 'Hayaller ve Hayatlar' dizisiyle yeniden setlere dönmeye hazırlanan Serkay Tütüncü, Cihangir'deydi.
Habercilerle sohbet eden oyuncu, evini taşıdığını söyledi. Tütüncü, "6-7 senedir Cihangir'de yaşıyordum, Moda'ya taşındım. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile sarmaş dolaş eğlendikleri ve aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik, çok şeyimi paylaştığım biridir Burcu" dedi.