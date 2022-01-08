"Yakın arkadaşım"

Habercilerle sohbet eden oyuncu, evini taşıdığını söyledi. Tütüncü, "6-7 senedir Cihangir'de yaşıyordum, Moda'ya taşındım. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile sarmaş dolaş eğlendikleri ve aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik, çok şeyimi paylaştığım biridir Burcu" dedi.