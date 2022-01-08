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08 Ocak 2022 Cumartesi 12:49:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 12:51:00

Serkay Tütüncü, Burcu Özberk hakkında konuştu: Yakın arkadaşım

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Dijitalde yayınlanacak olan 'Hayaller ve Hayatlar' dizisiyle yeniden setlere dönmeye hazırlanan Serkay Tütüncü, Cihangir'deydi.

Habercilerle sohbet eden oyuncu, evini taşıdığını söyledi. Tütüncü, "6-7 senedir Cihangir'de yaşıyordum, Moda'ya taşındım. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir partide Burcu Özberk ile sarmaş dolaş eğlendikleri ve aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik, çok şeyimi paylaştığım biridir Burcu" dedi.

Etiketler : serkay tütüncü burcu özberk arkadaş magazin
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