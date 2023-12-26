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26 Aralık 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 08:30:00

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

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'Fatih' dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak olan oyuncu Serkan Çayoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmak büyük bir sorumluluk." diye konuştu.

'Fatih' dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak olan oyuncu Serkan Çayoğlu, bir davette objektiflere yansıdı. Yeni imajıyla dikkat çeken Çayoğlu, "Dizi için çalışmalar devam ediyor. Bir aydır günde 8 saat at ve aksiyon eğitimi yapıyoruz" dedi. Hem fiziksel hem psikolojik olarak projeye hazırlandığını söyleyen Çayoğlu "Tarihe büyük ilgim var ve daha öncede okuyup araştırdığım bir dönem ama Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmak büyük bir sorumluluk" diye konuştu.

Etiketler : serkan çayoğlu oyuncu dizi fatih sultan mehmet
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