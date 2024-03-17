VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İzmir gençliğine can suyu olacağız"
İfade veren herkes topu ona attı! Kaftancıoğlu cevap vermedi
WhatsApp'a sohbet filtresi
Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
17 Mart 2024 Pazar 08:34:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 08:34:00

Serhat Şahin, bir milyonu aştı

ABONE OL

Serhat Şahin, "Öyle Da Yok Böyle Da" adlı parçası dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıcı Serhat Şahin, "Öyle Da Yok Böyle Da" adlı parçası dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı çıkar çıkmaz 1 milyon kişi tarafından dinlendi. Şahin, "Bu eserin bir Karadeniz ezgisi olmasına rağmen Doğu'sundan Batı'sına herkesin ilgi göstermesi beni çok sevindirdi. Bir sonraki şarkım ise şu anda stüdyoda. Ne mutlu bana ki şivem ve kemençem ile Türk insanına bir şeyler anlatabiliyorum'' dedi.

Etiketler : serhat şahin şarkıcı şarkı
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX