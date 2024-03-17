Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Şarkıcı Serhat Şahin, "Öyle Da Yok Böyle Da" adlı parçası dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı çıkar çıkmaz 1 milyon kişi tarafından dinlendi. Şahin, "Bu eserin bir Karadeniz ezgisi olmasına rağmen Doğu'sundan Batı'sına herkesin ilgi göstermesi beni çok sevindirdi. Bir sonraki şarkım ise şu anda stüdyoda. Ne mutlu bana ki şivem ve kemençem ile Türk insanına bir şeyler anlatabiliyorum'' dedi.