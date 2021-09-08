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08 Eylül 2021 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 10:18:00

Sergen Yalçın baba olmak istiyor

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün teknik direktörü Sergen Yalçın, baba olmak istiyor.

48 yaşındaki Sergen Yalçın, arkadaşlarına evlenip evlat sahibi olmakla ilgili dert yanıyor. Yakın dostu Serhat Mert'in kızı Leyla'yı kucağından indirmeyen Sergen Yalçın, "Çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu rahmetli babam hep torun isterdi. İnşallah bende bir gün evlat sahibi olurum" dedi. Yalçın, 9 aydır birlikte olduğu Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

Etiketler : sergen yalçın beşiktaş jimnastik kulübü teknik direktör magazin
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