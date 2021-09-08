Baba olmak istiyor

48 yaşındaki Sergen Yalçın, arkadaşlarına evlenip evlat sahibi olmakla ilgili dert yanıyor. Yakın dostu Serhat Mert'in kızı Leyla'yı kucağından indirmeyen Sergen Yalçın, "Çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu rahmetli babam hep torun isterdi. İnşallah bende bir gün evlat sahibi olurum" dedi. Yalçın, 9 aydır birlikte olduğu Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.