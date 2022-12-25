Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

İlişkilerini bir buçuk yıldır gözlerden uzak yaşayan oyuncu Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan'ın ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, ilişkilerine verdikleri ikinci şansta da mutluluğu yakalayamadı. Soydan ile iki haftadır ayrı oldukları ortaya çıkan Deniz, kafa dinlemek için menajeriyle İzlanda'ya tatile gitti.



İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Henüz bir açıklama yapmayan çiftin ayrılık haberinin ardından, Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk iddiaları akıllara geldi. 'Şahmaran' dizisinde birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüş ancak Deniz iddiaları, yalanlamıştı. Sette başlayan yakınlığın ilişkiye dönüp dönmediği merak ediliyor.