VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa, geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısında bulundu
Nevşehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kuraları tamamlandı
Mısır'da Süveyş Kanalı hakkındaki yeni yasa tasarısı tartışmalara yol açtı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
25 Aralık 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 12:30:00

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

ABONE OL

Oyuncu Burak Deniz ve Didem Soydan, bir kez daha ayrıldı. Soydan'ın Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın 'Şahmaran' dizisinin setinde yakınlaşması sonrası karar aldığı iddia edildi.

İlişkilerini bir buçuk yıldır gözlerden uzak yaşayan oyuncu Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan'ın ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, ilişkilerine verdikleri ikinci şansta da mutluluğu yakalayamadı. Soydan ile iki haftadır ayrı oldukları ortaya çıkan Deniz, kafa dinlemek için menajeriyle İzlanda'ya tatile gitti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Henüz bir açıklama yapmayan çiftin ayrılık haberinin ardından, Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk iddiaları akıllara geldi. 'Şahmaran' dizisinde birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüş ancak Deniz iddiaları, yalanlamıştı. Sette başlayan yakınlığın ilişkiye dönüp dönmediği merak ediliyor.

Etiketler : serenay sarıkaya burak deniz didem soydan
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Bir deri bir kemik kaldı

Bir deri bir kemik kaldı
Anne acısı

Anne acısı
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
Yıldız'dan özel hazırlık

Yıldız'dan özel hazırlık
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Barbaros Hayrettin heyecanı

Barbaros Hayrettin heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX