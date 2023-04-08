Serenay'ı sildi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan bir hamle geldi. Tatlıtuğ, 'Aile' dizisinde başrolünü birlikte paylaştığı Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Sarıkaya ile yapımdaki öpüşme sahnelerinden dolayı Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kriz yarattığı iddia edilmiş oyuncu, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" demişti. Yaşananların ardından Tatlıtuğ'un bu hamlesine Sarıkaya'nın ne cevap vereceği merak konusu oldu.