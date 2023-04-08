VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor
Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Günlük hayatta kulluk görevinizi unutmayın
Sivas'ta 5 asırlık gelenek sürüyor
Mehmetçik mazlumun yanında
08 Nisan 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 09:00:00

Serenay'ı sildi

ABONE OL

Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan bir hamle geldi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan bir hamle geldi. Tatlıtuğ, 'Aile' dizisinde başrolünü birlikte paylaştığı Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Sarıkaya ile yapımdaki öpüşme sahnelerinden dolayı Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kriz yarattığı iddia edilmiş oyuncu, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" demişti. Yaşananların ardından Tatlıtuğ'un bu hamlesine Sarıkaya'nın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : kıvanç tatllıtuğ serenay sarıkaya sosyal medya hesabı takip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX