Serenay'a 'Umut' oldu

'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncunun takıntılı bir hayranı evinin önünde şoförünün bulunduğu araca tekme attı ve küfürler savurdu. Soluğu karakolda alan Sarıkaya'nın şoförü, saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşanan olay sonrası ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen hemen Sarıkaya'nın yanına koştu. İşletmeci, dört kişilik bir koruma ekibini Sarıkaya'nın evinin kapısına konuşlandırdı. Evirgen ile Sarıkaya'nın aralarındaki buzları eritip barıştığı konuşuluyor.