Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar

Ece Erken ve Bircan Bali’nin sarf ettiği ‘Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi’ sözleri için 100 bin liralık manevi tazminat davası açan Serenay Sarıkaya'nın bu talebi mahkeme tarafından reddedildi.



NESLİHAN KESKİN

