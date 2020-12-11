11 Aralık 2020 Cuma 19:17:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 15:52:00
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşamaya başladığı günlerde ‘Söylemezsem Olmaz' adlı programda kendisi hakkında yapılan yorumlardan rahatsız olmuştu.
Ece Erken ve Bircan Bali’nin sarf ettiği ‘Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi’ sözleri için 100 bin liralık manevi tazminat davası açan Serenay Sarıkaya'nın bu talebi mahkeme tarafından reddedildi.
NESLİHAN KESKİN
- Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi...
- Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli
- Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
- Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
- Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan ve kızı Leyla'nın alışveriş keyfi
- Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil