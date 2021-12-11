Serenay yakayı ele verdi

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11 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:00:00

Serenay Sarıkaya yakayı ele verdi! Umut Evirgen ile ilk kez görüntülendi

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Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülendi. Sarıkaya, Evirgen'in tahsis ettiği şoförlü cipiyle evine girerken yakalandı.

'Şahmeran' dizi çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, Rumelihisarı'nda bir mekânda görüntülendi. Çekimlerin güzel gittiğini söyleyen oyuncu, ''Adana'yı çok sevdim çok alıştım. Burak (Deniz) ile iyi anlaşıyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in aşk itirafı hatırlatılması üzerine Sarıkaya, "Teşekkür ederim" demekle yetindi. Gece sevgilisinin Emirgan'daki mekanına giden Sarıkaya arkadaşlarıyla eğlendi. Çıkışta bir kız arkadaşıyla ayrılan Sarıkaya'ya sevgilisi cipiyle şoförünü tahsis etti. Evine girerken sevgilisinin aracında objektiflere yansıyan oyuncu, karşında kameraları görünce ufak çaplı bir panik yaşadı. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan Sarıkaya, kız arkadaşıyla hızlı adımlarla evine girdi.

Etiketler : serenay sarıkaya umut evirgen şahmeran dizi magazin
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