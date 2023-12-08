Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Sunucu Burcu Esmersoy, ev konusunda Serenay Sarıkaya'ya güveniyor. Esmersoy, Nazım Akmadil ile evlendikten sonra oyuncu Sarıkaya'nın Bebek'teki evini aylık 130 bin liraya tuttu. Esmersoy, önceki gün yüzü olduğu BEE'O Propolis'in Feriye İstanbul'da gerçekleşen 10. yıl lansmanında yeni eviyle ilgili konuştu. Sunucu, "Serenay'ın evini ofis olarak kullanacağım. Çünkü Nişantaşı'nda çok fazla trafik var. Serenay çok zevkli bir sonraki evinin de peşindeyim" dedi.

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