Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in kadrosunda yer aldığı 'Şahmaran' dizisinin lansmanı önceki akşam Hünkar Suyu Korusu'nda gerçekleşti. Yapımın oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına çıktı. Adana'da gerçekleşen çekimlerle ilgili oyuncular, "Adana'nın herkesin bildiği bir sıcağı var. Onun haricinde bir zorluk yaşamadık" dedi. Demir'e Afra Saraçoğlu'yla ilgili sorular karşısında Sarıkaya, "Ben size Mert'i yedirmeyeceğim. Siz çok fenasınız" diyerek kahkaha attı. Sarıkaya, geceye değeri 124 bin TL olan özel tasarım elbiseyle katıldı.