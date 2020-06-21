Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın şortunu mu giydi?
Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın üzerinde erkek şortunun olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Cem Yılmaz'la doludizgin bir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından aynadan çektiği yeni fotoğraflarını paylaştı.
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Takipçilerin kısa süre içerisinde binlerce kez beğendiği fotoğraflarda Sarıkaya'nın erkek şortu giydiği göze çarptı.
Serenay Sarıkaya'nın takipçileri, "Cem Yılmaz'ın şortunu mu giydin?" diye sordu.