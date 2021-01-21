Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor

Hasta olmasına rağmen geçen hafta Uludağ’a tatile gittiği için eleştirilen Seren Serengil, "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. İki buçuk kilo aldım’’ dedi.

RECEP ASLAN