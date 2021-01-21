21 Ocak 2021 Perşembe 02:54:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 15:47:00
Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
Dumpıng sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil, erkek arkadaşı Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Hasta olmasına rağmen geçen hafta Uludağ’a tatile gittiği için eleştirilen Seren Serengil, "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. İki buçuk kilo aldım’’ dedi.
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