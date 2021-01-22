Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi!

Sivri dilli Seren Serengil, önceki gün televizyon programında Hadise’ye diline doladı. Daha önce Hadise hakkında “Gülşen, Hande Yener, Demet Akalın bir popstar ama Hadise bir popstar değil, Hadise’nin kaç şarkısını biliyoruz?” açıklaması yapan Serengil, bu sefer, güzelliğinden vurdu. Bir reklam filmi için makyajsız kamera karşısına geçen Hadise’nin fotoğraflarını yorumlayan Serengil, "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı. Serengil'in, canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun, bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

