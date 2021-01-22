  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi...
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor
Başkan Erdoğan imzaladı...
Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam
FETÖ okulunda taciz rezaleti
İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı
National Interest dergisinden çok çarpıcı bir makale
Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar
Sigara dumanı mesane kanseri nedeni
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi!
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan aşkı Yay huzuru bulmak üzere
Pati dostluğu
22 Ocak 2021 Cuma 20:05:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 16:24:00

Seren Serengil, Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi! 'Makyajlı da makyajsız da çirkin'

ABONE OL

Seren Serengil, reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçen Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi.

Sivri dilli Seren Serengil, önceki gün televizyon programında Hadise’ye diline doladı. Daha önce Hadise hakkında “Gülşen, Hande Yener, Demet Akalın bir popstar ama Hadise bir popstar değil, Hadise’nin kaç şarkısını biliyoruz?” açıklaması yapan Serengil, bu sefer, güzelliğinden vurdu. Bir reklam filmi için makyajsız kamera karşısına geçen Hadise’nin fotoğraflarını yorumlayan Serengil, "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı. Serengil'in, canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun, bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : Seren Serengil Hadise makyajsız magazin
Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan

Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan
Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor
Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam

Derya Şensoy: Özel hayatımla ilgili konuşmam
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi

Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor

Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı

Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı
Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi! Bahar şarkısıyla ısıtacak

Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi! Bahar şarkısıyla ısıtacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER